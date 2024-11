Urne aperte oggi e domani fino alle 17. Cinque le liste che concorreranno per piazzare i rappresentanti negli organi accademici. Complessivamente 88 i candidati

Al via questa mattina le elezioni per il rinnovo degli organi accademici all'ateneo Magna Grecia di Catanzaro. Sono complessivamente 35 gli studenti che al termine della due giorni di votazioni saranno eletti in seno agli undici organi accademici: il Senato accademico, il Consiglio d'amministrazione, il Nucleo di Valutazione, il Comitato per lo sport universitario, la Consulta degli studenti, il Consiglio della scuola di Medicina e Chirurgia, il Consiglio della scuola di Farmacia e Nutraceutica, la Commissione paritetica della scuola di Medicina e Chirurgia, la Commissione paritetica della scuola di Farmacia e Nutraceutica, la Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e socialie il Collegio degli specializzandi.

Gli studenti potranno votare fino alle 17 di domani pomeriggio ma già questa mattina in ateneo vi era un gran fermento e lunghe file dinnanzi ai seggi. Cinque le liste che si contenderanno la rappresentanza: Insieme, Primavera studentesca, Facciamo Insieme, Uniti per Primavera e Biofarma. Le ultime tre sono però liste satellite delle due storiche associazioni che ormai da anni si danno battaglia in ateneo e in cui stati spalmati gli 88 candidati. Anche in questa tornata elettorale Primavera studentesca proverà, infatti, a strappare a Insieme il primato che tiene stretto da un pò di anni. Alle scorse elezioni è riuscita a piazzare il maggior numero di studenti nei principali organi accademici. Soltanto venerdì si conoscerà però l'esito delle votazioni dal momento che lo scrutinio avrà inizio a urne chiuse e la mattina successiva all'ultimo giorno di voto.

Luana Costa