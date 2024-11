La misura si è resa necessaria per motivi igienico sanitari a salvaguardia della salute degli studenti

A causa dei disagi determinati dall’interruzione della fornitura di acqua potabile nel centro storico di Catanzaro, il sindaco ha disposto per domani venerdì 13 ottobre la sospensione delle attività didattiche al Convitto Galluppi. Il provvedimento si è reso necessario in seguito alla comunicazione per motivi igienico sanitari, a salvaguardia della salute degli studenti, dei docenti e degli operatori scolastici, constatata l’impossibilità di usufruire del servizio idrico da parte dell’istituto.

!banner!

Autobotti

Nel frattempo, per fronteggiare la carenza idrica tuttora in corso nel centro storico, la Protezione civile regionale, su richiesta del Comune, ha attivato, dalle ore 15 alle 17 in Piazza Prefettura, un servizio autobotte per l’erogazione di acqua a scopo sanitario nel centro storico. I volontari del Gruppo comunale di Protezione civile e della Geruv, che coordineranno il servizio, invitano i cittadini a portare con sé bottiglie e contenitori.

l.c.