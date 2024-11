La città continua ad essere flagellata dallo scoppio di incendi. Al lavoro gli uomini del comando provinciale dei Vigili del fuoco

È flagellata dagli incendi la città di Catanzaro. Oggi il ritorno alle alte temperature dopo i piovaschi sparsi della giornata di ieri, ha nuovamente favorito il propagarsi di roghi. Nella serata ben due incendi si registrano in città. La situazione più complicata è nel quartiere Barone in località Runci (in foto) dove le fiamme originatesi da alcune sterpaglie si sono rapidamente sviluppate verso le abitazioni. Sul posto sono al lavoro due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Più o meno simile il quadro nel quartiere Ianò in località Rumbolotto. Un incendio originato da sterpaglie si è rapidamente propagato minacciando alcune abitazioni. Dal comando centrale è stata inviata una squadra per estinguere il rogo.

Incendio a Soverato

Fiamme alte anche nella cittadina ionica di Soverato. Il rogo è scoppiato a Soverato Superiore e minaccia alcune abitazioni. Sul posto una squadra del distaccamento di Soverato.

Luana Costa