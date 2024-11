L’area colpita si trova nei pressi di via Orsi. Sul posto i vigili del fuoco

Lunga estate calda quella che sta vivendo Catanzaro. A recitare il ruolo da protagonista della stagione estiva senz’altro gli incendi che quotidianamente stanno tenendo impegnati gli uomini del comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Rogo a viale De Filippis

In serata un nuovo incendio è scoppiato in città. La zona colpita questa volta è via Orsi, traversa di viale De Filippis. Sul posto è stata inviata una squadra del comando provinciale, una squadra boschiva e un'autobotte di supporto. Il rogo di vaste dimensioni e l'area molto popolata fa temere per l'incolumità dei residenti.

Luana Costa