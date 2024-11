L'incidente si è verificato in località Visconte nella notte. La conducente solo lievemente ferita è stata trasportata al pronto soccorso

Un incidente stradale si è verificato questa notte in località Visconte a Catanzaro. Una vettura, una Citroen C2, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ribaltandosi su un lato.

La conducente, unica passeggera a bordo, ferita in modo non grave è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale per la rimozione.

l.c.