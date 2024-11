Il giovane alla guida di una Ford Fiesta ha perso il controllo del mezzo sulla strada provinciale tra Marcellinara e Settingiano

Incidente fortunatamente senza feriti questa notte nel Catanzarese. Per cause ancora in corso di accertamento un'autovettura in transito sulla strada provinciale che collega il comune di Marcellinara a quello di Settingiano è sbandata uscendo fuori strada intorno alle 3 di notte. La Ford Fiesta alla cui guida c'era un ragazzo ha fatto un volo di circa dieci metri prima di atterrare al fondo di una scarpata. L'incidente è rimasto però senza conseguenze dal momento che il giovane è rimasto illeso. Solo nel promeriggio di oggi sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale con il supporto di un'autogru per recuperare la vettura atterrata in una zona impervia e difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso anche a causa dell'altezza.

Luana Costa