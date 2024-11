L’episodio si è verificato in località Campo Petrizzi. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Chiaravalle

Esce fuori strada e si ribalta in una scarpata. Il brutto incidente che fortunatamente è costato solo qualche frattura e contusione alla conducente di un’automobile si è verificato questo pomeriggio in località Campo Petrizzi nel Catanzarese.

La dinamica dell'incidente

Per cause ancora in corso di accertamento una donna ha perso il controllo del mezzo schiantandosi dapprima contro il paracarro e finendo la sua corsa in una scarpata. Sono stati i sanitari del 118 intervenuti sul posto per prestare il primo soccorso a tirare fuori dalle lamiere la donna, la quale è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Soverato. Per lei ferite ma non gravi. Sul posto oltre ai carabinieri della locale stazione è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle per mettere in sicurezza il tracciato stradale e recuperare il mezzo.

Luana Costa