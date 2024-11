Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso del Pugliese, non versa in gravi condizioni di salute. Sul posto la polizia

Un incidente stradala si è verificato questa mattina a Catanzaro a viale De Filippis. Un'auto, per cause ancora in corso d'accertamento, è uscita fuori strada in piena curva. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese. Le condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto anche la polizia per effettuare i rilievi

Luana Costa