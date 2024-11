I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro hanno tratto in arresto Silvano Berlingieri, 46enne già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. L’uomo già sottoposto al regime della detenzione domiciliare, era stato sorpreso dalla pattuglia mentre si trovava a passeggiare all’esterno della propria abitazione. Nonostante il soggetto godesse della possibilità di recarsi fuori di casa in ben precisi giorni della settimana, aveva invece deciso di ampliare autonomamente e senza autorizzazioni la facoltà concessagli.

I militari dell’arma lo hanno però colto in flagranza di reato. A nulla sono servite le vane giustificazioni addotte. I carabinieri, ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria hanno ricondotto l’uomo presso la propria abitazione per il ripristino della misura detentiva, in attesa dei successivi provvedimenti. Nella giornata di ieri il Tribunale di Sorveglianza, sulla scorta della violazione compiuta, rilevando il fallimento dell’esperimento rieducativo, ha invece disposto l’aggravamento della posizione dell’uomo, il quale, una volta raggiunto dai Carabinieri del Comando Stazione di Lido, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Catanzaro - Siano.

l.c.