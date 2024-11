Il 40enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ricondotto nella propria abitazione in attesa del rito per direttissima

Nel pomeriggio di mercoledì personale della squadra volante di Catanzaro nel corso di un servizio di perlustrazione in una zona adiacente a Traversa Isonzo, notava la presenza di Damiano Berlingiere, catanzarese di anni 40, che si intratteneva con altri tre soggetti, anch’essi noti alle forze dell’ordine. Gli agenti a conoscenza che il 40enne fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari, dopo aver atteso pochi minuti per osservare il comportamento, intervenivano per contestare la violazione delle prescrizioni.

La fuga

Berlingiere accortosi del sopraggiungere della polizia si dava alla precipitosa fuga per raggiungere la propria abitazione sita in uno stabile lì vicino. Subito raggiunto dai poliziotti, ancora in affanno per la corsa, l'uomo non forniva valide giustificazioni circa la condotta tenuta per aver lasciato il luogo di detenzione. Da accertamenti, difatti, il 40enne, con provvedimento del 16 febbraio 2018 della 1^ Sezione del Tribunale di Catanzaro, è stato sottoposto agli arresti domiciliari (in sostituzione della precedente misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Catanzaro), con l’obbligo di trattenersi in modo continuativo nel luogo di detenzione domiciliare e con il divieto di allontanarsi senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria procedente. La misura gli è stata applicata, per aver più volte violato la misura dell’obbligo di dimora e per aver dimostrato un evidente sprezzo per gli obblighi imposti.

L'arresto

Dai fatti accertati, per la condotta tenuta e in considerazione della pessima biografia penale (innumerevoli precedenti per i reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti), nonché sussistendo la flagranza di reato Damiano Berlingiere è stato arrestato per il reato di evasione e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito per direttissima.

Evasione

Nello stesso pomeriggio di ieri, in Catanzaro Lido, durante i servizi del controllo del territorio ed ai soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari con il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione, personale della squadra volante, ha denunciato in stato di libertà e irreperibilità per il reato di evasione il 34enne S.F., dopo ben quattro controlli durante i quali non è stato trovato nella sua dimora.