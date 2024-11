All’interno dell’abitacolo del veicolo c'erano quattro involucri in cellophane contenenti la sostanza stupefacente. Altri 8 grammi della stessa sono stati ritrovati in casa dell'uomo

I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Catanzaro hanno eseguito un arresto per possesso di droga. Nell’ambito di un’attività di controllo della circolazione stradale, i militari hanno fermato un’autovettura condotta da un extracomunitario di 29 anni.

All’interno dell’abitacolo del veicolo c'erano quattro involucri in cellophane contenenti circa 270 grammi di marijuana. Altri 8 grammi della stessa sostanza erano in casa dell'uomo che è stato così arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di vendita di sostanze stupefacenti. Si trova ora agli arresti domiciliari.