Ancora fiamme a Catanzaro. La zona interessata è il quartiere Sant'Elia

Un nuovo rogo sta interessando il quartiere Sant’Elia a Catanzaro. In località Colle Nocella nei pressi del centro abitato è scoppiato un incendio. Una squadra dei Vigili del fuoco è stata inviata dal comando provinciale. Le fiamme si sono sviluppate già in maniera violenta. E' stata fatta richiesta per l'intervento di mezzi aerei.

Le attività poste in essere dalle squadre dei Vigili del fuoco stanno consentendo di tenere sotto controllo le fiamme. Al momento il rischio per le abitazioni è rientrato, gli uomini del comando provinciale si sono posti a presidio del centro abitato nell’ipotesi in cui il fronte di fuoco si dovesse avvicinare. Non si è quindi resa necessaria l’adozione di provvedimenti tesi all’evacuazione degli abitanti. Si resta in attesa dell’arrivo del mezzo aereo che faciliterebbe le operazioni di spegnimento.

Luana Costa