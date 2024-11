L'uomo di 48 anni era alla guida della sua moto quando ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada

Un uomo ha perso il controllo della moto questa sera all’incrocio tra viale Isonzo e via Magenta a Catanzaro finendo fuori strada. Si tratta di un uomo di 48 anni, Vitaliano Sinopoli. Risultano ancora in corso gli accertamenti per appurare le cause all’origine del sinistro ma, secondo una prima sommaria ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo in maniera autonoma. Sembrerebbe non ci sia stata infatti alcuna collisione con altri veicoli. Sul posto è intervenuta un'autoambulanza del 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte. Sono sopraggiunti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.

Luana Costa