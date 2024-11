In pieno centro storico dalla condotta fognaria uscirebbero liquami nocivi sotto il profilo igienico-sanitario

La fuoriuscita di liquame dalla condotta fognaria, in vico Storto Aranci, in pieno centro storico, a Catanzaro, sta causando disagi ai residenti. La segnalazione viene da alcuni cittadini che lamentano il disinteresse degli uffici tecnici comunali, più volte allertati per telefono e per posta elettronica.

Secondo i cittadini residenti nella zona, la presenza di liquami a cielo aperto, oltre ad essere nociva sotto il profilo igienico-sanitario, non contribuisce a migliorare l'immagine del capoluogo di regione, data anche la presenza, nelle vicinanze, del teatro Politeama, della sede municipale e di altri edifici di interesse pubblico che richiamano quotidianamente centinaia di persone.

La vicenda è stata segnalata anche per iscritto, tramite uno studio legale, con posta certificata, olre che al dirigente del settore comunale preposto, anche al competente ufficio dell'azienda sanitaria locale.

Con la comunicazione, i cittadini interessati intimavano al Comune un intervento immediato, sottolineando che la questione è di stretta competenza dell'ente municipale essendo il problema localizzato su una strada pubblica. (AGI)