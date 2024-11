Paura questa mattina a Catanzaro Lido, in via Napoli, dove, all'interno di un appartamento, una fuga di gas da un piano cottura alimentato da bombola di gpl, ha provocato un’improvvisa fiammata che ha ustionato agli arti inferiori la proprietaria intenta a cucinare. La donna è stata presa in cura dal personale medico del Suem 118 e trasportata nel vicino ospedale. Le fiamme hanno danneggiato parzialmente la parte inferiore dei mobili del locale cucina e la tapparella della finestra. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina è valso alla messa in sicurezza dell'appartamento e ad una verifica dell'impianto di alimentazione gpl. Non risultano danni alla struttura.