I vigili del fuoco hanno contattato i tecnici dell'italgas per individuare le rotture nella rete

Una fuga di gas ha seminato il panico stamattina in via Milano a Catanzaro. Residenti e dipendenti delle Ferrovie della Calabria, avvertito il forte odore, si sono infatti riversati in strada in preda al panico. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a contattare i tecnici dell'Italgas mentre nel frattempo procedeva all’individuazione dei punti di rottura nella condotta. Le fughe, individuate attraverso l’uso dei rilevatori multigas, sono state due situate entrambe sulla tubatura del gas metano. Solo in una fase successiva sono intervenuti i tecnici dell’Italgas per operare la riparazione.

Luana Costa