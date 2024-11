Stava percorrendo rione De Filippis in direzione Catanzaro quando ha improvvisamente visto del fumo uscire dal vano motore della sua autovettura. Brutta disavventura questa sera per un uomo che è stato provvidenzialmente soccorso da una squadra dei vigili del fuoco di rientro al comando provinciale. Il conducente è riuscito a mettersti in salvo mentre le unità sopraggiunte hanno fatto il resto. Esigui i danni all'auto.

Luana Costa