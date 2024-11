VIDEO | L'episodio si è verificato a via Civitavecchia in una strada molto stretta e priva di paracarri. Il postino stava effettuando la manovra. Sul posto i Vigili del Fuoco per il recupero del mezzo

Un furgone di Poste Italiane con all'interno l'addetto alla consegna è precipitato giù per una scarpata. L'episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato a Catanzaro in via Civitavecchia in località località Fortuna, dove il postino a bordo del mezzo stava effettuando la manovra in una strada stretta e priva di paracarro.

Il furgono è così precipitato ribaltandosi per diversi metri giù per la scarpata. L'autista fortunatamente non ha riportato alcuna ferita. Sul posto gli uomini del comando provinciale dei Vigili del Fuoco per effettuare il recupero della vettura.