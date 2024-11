I ladri hanno portato via circa 1.500 metri di cavi tra le condutture Enel e quelle interne della struttura. Il furto è stato denunciato dalla Sorical ai carabinieri della Compagnia di Girifalco.

Disagi nell'erogazione idrica in una vasta zona della provincia di Catanzaro a causa di un furto di rame la scorsa notte nell'impianto Sorical di contrada Maiorizzini a Girifalco. I ladri hanno portato via circa 1.500 metri di cavi tra le condutture Enel e quelle interne della struttura determinando il blocco dell'impianto, che serve le popolazioni di Girifalco, Amaroni, Squillace, Palermiti e Stalettì superiore. Il furto è stato denunciato dalla Sorical ai carabinieri della Compagnia di Girifalco.

Sul posto sono al lavoro i tecnici della società di gestione delle risorse idriche calabresi che contano di ripristinare il servizio in serata. Il furto è il secondo che si verifica nell'impianto di Girifalco, in grado di erogare un milione di metri cubi d'acqua all'anno, dopo quello avvenuto sette mesi addietro. In otto mesi quello della notte scorsa è il quinto furto di rame ai danni di un impianto della Sorical. (Ansa)

*Immagine di repertorio