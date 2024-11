Ignoti si sono introdotti dalla porta di un magazzino e hanno sottratto farmaci. Ancora da quantificare l’entità del danno economico

Si sono introdotti dalla porta di un magazzino e hanno portato via farmaci. È quanto è avvenuto stanotte a Catanzaro Lido in via Sebenico nei pressi dell’Istituto tecnico commerciale “Grimaldi-Pacioli” dove ha sede la farmacia dell’Asp. L’allarme è stato lanciato alle 7.55 e sul posto è intervenuta la squadra volante e una squadra del distaccamento di Sellia Marina del comando provinciale dei Vigili del fuoco. I malviventi, infatti, dopo aver perpetrato il furto hanno richiuso il cancello dell’edificio con un lucchetto.

I Vigili sono intervenuti per sbloccare i cancelli d’accesso che sono condivisi con l’istituto scolastico e quindi per consentire l’ingresso a scuola degli studenti e l’ispezione dei locali agli uomini del Commissariato di Lido. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato manomesso un impianto elettrico e per questa via i malviventi avrebbero divelto una serranda attraverso cui sono riusciti a portarsi all’interno dei locali. Ancora da quantificare l’entità economica dei farmaci sottratti.

Luana Costa