Lo ha comunicato la Sorical,Società che gestisce gli impianti idrici della Regione, all'ufficio acquedotti di palazzo de Nobili

Giovedì prossimo 19 novembre dalle ore 10 e fino al termine dei lavori, gran parte di Catanzaro rimarrà senza acqua. Lo ha comunicato la Sorical,Società che gestisce gli impianti idrici della Regione, all'ufficio acquedotti di palazzo de Nobili, spiegando che l'interruzione del servizio è legata ai lavori di messa in funzione del nuovo tratto di condotta che alimenta l'impianto di Santa Domenica. Tratto di rete idrica che si sviluppa lungo la strada provinciale 25 che per l'occasione sarà interdetta al transito veicolare per consentire l'esecuzione dei lavori.

L'ufficio acquedotti comunale ha precisato che a risentire del problema che quasi certamente si protrarrà fino alla tarda serata di giovedì, saranno le utenze comprese tra via Luigi Rossi e via Lucrezia della Valle, inclusa. Inoltre rimarranno a secco i rubinetti di Gagliano, Meterdomini, via Barlaam da Seminara, Germaneto, Siano, Cava, Santo Ianni e Catanzaro Sala.