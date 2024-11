Un uomo di nazionalità rumena è stato fermato in un distributore di benzina sulla statale 280

Nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati dalla polizia stradale dì Catanzaro, una pattuglia intorno alle 2 di questa notte, nel transitare sulla statale 280 del comune di Lamezia Terme, notava, all'interno dell'area di un'area di servizo, un'autovettura in sosta.

Insospettiti dal fatto che potesse trattarsi di un utente della strada in difficoltà gli operatori di polizia hanno deciso di avvicinarsi per un controllo. Tuttavia appena nelle vicinanze il conducente tentava repentinamente di dileguarsi ma agenti procedevano a bloccare il veicolo identificando gli occupanti.

Da un controllo approfondito emergeva che uno dei passeggeri era gravato da un provvedimento esecutivo di carcerazione per l'espiazione di una pena residua, pertanto, il soggetto L. A. di nazionalità Rumena, veniva tratto in arresto e dopo le formalità di rito associato in custodia alla casa circondariale di Catanzaro.

l.c.