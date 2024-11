La ragazza era rimasta in coma per un mese. Una rappresentanza dei vigili del fuoco ha partecipato alla celebrazione in divisa

Questo pomeriggio si sono celebrati nella chiesa del Rosario a Zagarise in provincia di Catanzaro i funerali di Rosaria Mandile, 29enne di Sellia Marina che la notte del 30 luglio era rimasta coinvolta in un grave incidente nel quartiere marinaro. Ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Catanzaro è rimasta in coma per un mese fino alla notte dello scorso mercoledì quando si è spenta.

La celebrazione in divisa

Grande commozione questo pomeriggio nel giorno del dolore, a cui ha voluto partecipare anche una rappresentanza dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina. Gli stessi uomini che la notte del 30 luglio sono intervenuti sul luogo dell’incidente ed ex colleghi di lavoro dal momento che Rosaria Mandile aveva svolto la mansione di cuoca proprio all’interno di quel distaccamento. I vigili del fuoco hanno partecipato in divisa e Saverio Macrina ha voluto rivolgere a Rosaria le ultime parole dall’altare.

!banner!

La lettera

"Il nostro è un lavoro difficile, ogni volta che veniamo chiamati ad intervenire lì dove ci sono vite da salvare la corsa contro ogni singolo secondo sembra infinita e la viviamo come se ognuna di quelle vite fosse nostra. Quella maledetta notte Rosaria quando siamo arrivati sul luogo dell’incidente il tempo invece si è gelato ancora di più quando abbiamo capito che una di quelle vite era la tua. Da quel momento in poi, per un mese intero, gli attimi si sono fermati e ogni singolo secondo abbiamo pregato e sperato che tu potessi tornare a scherzare e a sorridere coì come ti abbiamo conosciuta durante il tuo periodo di permanenza alla nostra mensa. È dura accettare questa triste realtà, questo ingiusto e crudele destino nel quale tu non hai potuto scegliere ma noi non lasceremo mai che la morte e il dolore rubino il ricordo gioioso di te. Custodiremo la felicità che hai conosciuto e i sorrisi che hai condiviso così che mai vadano persi. Certo che ora, che sei un angelo vero, veglierai sui tuoi cari e su tutte le persone che ti amano come solo tu sai fare".

Con amore infinito i vigili del fuoco di Sellia Marina

Luana Costa