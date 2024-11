L'appuntamento è previsto per il prossimo 29 giugno alla Cittadella regionale

Il Si Cobas Calabria ha organizzato una manifestazione alla Cittadella regionale a Catanzaro che si terrà il prossimo 29 giugno. A renderlo noto la sigla sindacale con i coordinatori regionali Roberto Laudini e Simone Scandale - per «rivendicare i diritti dei lavoratori e per contrastare il regime sanitario voluto dal commissario ad acta in collaborazione con tutti coloro che sono nei posti di comando di aziende ospedaliere e asp provinciali».

Il Si Cobas prosegue spiegando che si tratta di una manifestazione «contro la politica, contro la masso mafia, contro i poteri forti che da anni gestiscono la sanità pubblica calabrese, contrò gli sprechi di denaro pubblico, solo per dare più vita e forza alla sanità privata e agli interessi degli amici degli amici. Dalle ore 10 del 29 giugno 2023 tutti davanti la Cittadella Regionale a Catanzaro.».