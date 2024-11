Un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 280 di collegamento tra Catanzaroe Lamezia Terme. Per cause ancora in corso d'accertamento tre veicoli si sono scontrati all'altezza della galleria di Marcellinara in direzione Lamezia Terme. Nell'impatto un ragazzo ha perso la vita. Si tratta di Manuel Folino, 32 anni, di Catanzaro. Ferito grave, invece, v.m. Secondo quanto si apprende, a causa dell'impatto, la vittima è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e il corpo è finito sull'altra corsia di marcia. Sul posto la polizia stradale per effettuare i rilievi e ripristinare la circolazione che al momento non sembra pregiudicata. Il traffico risulta scorrevole in entrambi i sensi di marcia.