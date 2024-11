VIDEO | Due le autovetture coinvolte che si sarebbero scontrate in un tratto di restringimento delle carreggiate per lavori in corso. Sul posto l'elisoccorso

Impatto frontale questa mattina sulla statale 280, strada che collega Catanzaro a Lamezia Terme. Sono due i veicoli rimasti coinvolti nel sinistro avvenuto nelle vicinanze dello svincolo per Sarrottino. Dalle prima informazioni, sembra che lo scontro sia avvenuto in un tratto di restringimento delle carreggiate per lavori in corso provocando sei feriti. Sul posto è giunto l'elisoccorso per prestare soccorso e i vigili del fuoco che stanno provvedendo ad estrarre le persone dalle lamiere delle auto. Quattro i feriti gravi. Due di questi sono stati estratti dalla lamiere dell'abitacolo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, si tratta di due donne. Conducente e passeggero del secondo veicolo avrebbero riportato traumi. Nessuno risulta al momento in pericolo di vita.

Luana Costa