I conducenti dei due mezzi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese. Non hanno riportato gravi ferite. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale

Un incidente stradale è avvenuto a Catanzaro poco dopo le ore 13.00 in via Tommaso Campanella. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture: una Ford Fiesta ed una Opel Agila. Quest'ultima, a seguito dell'impatto si ribaltava su un lato.

Fortunatamente illeso il conducente della Opel in evidente stato di shock la conducente della Ford Fiesta. Ambedue per ulteriori controlli sono stati trasportati da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture.

