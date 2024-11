L’episodio è avvenuto nel quartiere Santo Janni dove Luigi Levato risiede con la famiglia. Sul posto sarebbero state ritrovate tracce di liquido infiammabile. Avviate le indagini

Questa notte, intorno alle due, è stata data alle fiamme l’automobile di un consigliere comunale di Catanzaro, Luigi Levato. Le fiamme divampate hanno distrutto l’abitacolo danneggiando anche il portone d’ingresso dell’abitazione nei pressi della quale era parcheggiato il mezzo.



L’episodio è avvenuto nel quartiere Santo Janni, in via Fiume Nero, dove il consigliere risiede con la famiglia. Sul posto ritrovate tracce di liquido infiammabile. Levato è presidente della Commissione lavori pubblici ed è stato eletto con la lista "Per Catanzaro", quindi ha aderito a Forza Italia. Due anni fa lo stesso consigliere aveva denunciato un'altra intimidazione. Sull'episodio indaga la polizia.