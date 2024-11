Probabilmente un malfunzionamento all'origine dell'incendio che ha distrutto i giochi per i bambini

Probabilmente un corto circuito all'origine dell'incendio che questa mattina ha devastato alcuni giochi per bambini situati in località Giovino a Catanzaro. Le fiamme sono divampate in mattinata e sono stati gli stessi proprietari a tentare di sedare il rogo prima di allertare i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto.

Luana Costa