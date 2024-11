Un mezzo è stato danneggiato dalle fiamme nell’area dell’ex mercato generale. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia

Questa notte un incendio ha interessato un rimorchio per il trasporto di container o dei cassoni dei rifiuti presso l’area ex mercati generali, utilizzata fino a qualche tempo fa dall’amministrazione comunale come deposito per i mezzi della ditta che svolgeva il servizio di raccolta rifiuti in città. Il mezzo era parcheggiato sotto una tettoia all’interno dell’area. Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale ed è sopraggiunta anche una pattuglia della polizia per effettuare i rilievi. Le indagini sono in corso e non si esclude al momento alcuna ipotesi.

Luana Costa