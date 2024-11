Un mezzo pesante ha preso fuoco sulla statale 280 nei pressi della cittadella regionale. Sul posto i vigili del fuoco

Un mezzo pesante ha preso fuoco questa mattina sulla ss280 in direzione Lido in località Germaneto a Catanzaro. Non sono ancora note le cause all'origine del rogo. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale con il supporto di un'autobotte che è impegnata a sedare le fiamme che nel frattempo si sono estese anche alle sterpaglie a bordo strada. La circolazione stradale è stata interdetta all'altezza della rotatoria che conduce alla cittadella regionale e al policlinico universitario.

Luana Costa