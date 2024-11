I vigili del fuoco sono intervenuti prestando massima attenzione per la presenza dell'impianto di alimentazione a gpl. La vettura è stata completamente distrutta

La notte scorsa i Vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono intervenuti per lo spegnimento di un'autovettura in via Stretto Antico, zona sud del capoluogo.

Giunti con due mezzi antincendio e sette soccorritori, provenienti dalla sede centrale di via Cortese, i vigili hanno spento l'auto con particolare attenzione per la presenza dell'impianto di alimentazione a gpl.

E' stato steso sotto il veicolo un tappeto di schiuma per ricoprire il carburante presente per terra per evitarne l'incendio.

L'auto parcheggiata sotto un portico è andata completamente distrutta. Il solaio dell'abitazione sovrastante non ha subìto danni alla struttura portante.