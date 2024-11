La donna è stata identificata dalla polizia ed è risultata priva della patente. L'episodio è accaduto nel quartiere marinaro

In pieno stato confusionale ha causato un tamponamento a catena per poi inveire contro i presenti fin quando non è arrivata la pattuglia della polizia per procedere all'identificazione. È quanto è avvenuto a Catanzaro al passaggio a livello del quartiere marinaro dove alcune vetture erano incolonnate prima di essere violentemente tamponate dall'auto alla cui guida vi era una donna extracomunitaria priva di documenti e priva di patente.

Luana Costa