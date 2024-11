Le fiamme si sono originate dalla pineta e si sono estese verso l’abitato. Richiesto intervento del mezzo aereo

Si sta propagando a macchia d’olio un incendio che, originatosi dalla pineta di Siano a Catanzaro, sta destando particolare preoccupazione. Le fiamme inizialmente divampate in un’area non abitata si sono rapidamente estesa nei pressi di abitazioni e della casa circondariale. Sul posto oltre i vigili del fuoco del comando provinciale è sopraggiunta una pattuglia della polizia per garantire sicurezza alla circolazione viaria. È stata inoltre inoltrata richiesta per far intervenire un mezzo aereo facilitando così le operazioni di spegnimento.

Disagi alla circolazione si segnalano inoltre nel quartiere Santa Maria, in via Tagliamento. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco.

Luana Costa