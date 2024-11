Si tratta di un uomo del posto. I carabinieri hanno percorso più di un chilometro per individuare il terreno dal quale il rogo ha avuto avvio

La stazione carabinieri forestale di Taverna, in collaborazione con la stazione carabinieri di Taverna, a conclusione delle prime serrate attività di indagine sull’incendio boschivo, nel comune di Taverna in località Alli-Monachello, che ha interessato anche una vasta superficie all’interno del parco nazionale della Sila, e creato anche gravi problemi per la pubblica incolumità ha individuato il soggetto, P.R. di Taverna che, a causa dell’abbruciamento dei residui vegetali derivanti dall’attività agricola in un terreno adiacente al bosco, ha provocato l’incendio.

La notte di fuoco di Taverna

L’incendio, scoppiato intorno alle 16 dell’11 luglio ed avvistato direttamente dalla stessa stazione di carabinieri forestale di Taverna, impegnata in quel momento in altro incendio, oltre che boschivo, è stato anche d’interfaccia e, da una prima sommaria stima ha percorso almeno 60 ettari di macchia mediterranea, in buona parte ricadenti all’interno del parco nazionale della Sila. Le operazioni di spegnimento sono state effettuate dalle strutture regionali preposte, dai Vigili del fuoco, sono stati impegnati anche mezzi aerei e la stazione carabinieri forestali parco di Monaco.

Le indagini dei carabinieri forestali

Le attività di pg, svolte direttamente dal comandante la stazione carabinieri forestale di Taverna maresciallo Enzo Arcuri, sono state particolarmente serrate e proseguite fin dalle prime luci dell’alba del 12 luglio, con l’incendio in corso, e in un contesto di elevati rischi per la pubblica incolumità tali da chiedere dagli stessi carabinieri forestali, l’emissione di una ordinanza di chiusura al traffico della strada provinciale Taverna-Ruggiolino. Partendo dalla specifica conoscenza dei luoghi, dalle informazioni acquisite è stato necessario percorrere un lungo sentiero per più di un chilometro, per individuare il terreno agricolo dove sono stato bruciati i residui vegetali che hanno causato l’incendio, e quindi eseguire i rilievi e gli accertamenti previsti dal protocollo, ed acquisire ulteriori prove.

