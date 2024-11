Il rogo ha coinvolto una Microcar e una Fiat 500. Nessun segno di dolo ma i vigili non escludono alcuna ipotesi

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta questa notte nel comune di Catanzaro, in via Caduti 16 marzo 78, a causa dell'incendio di più autovetture. Le vetture coinvolte sono una Microcar ed una Fiat 500 che, sono andate completamente distrutte. Sul posto non è stato rinvenuto alcun elemento utile a stabilire l'eventuale natura dolosa dell'incendio ma nessuna ipotesi al momento viene esclusa. Non si registrano danni a persone.