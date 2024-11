A domare le fiamme due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale. Non chiara la dinamica dell'incidente

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato all’interno dei capannoni del centro servizi di via Conti Ruffo nel quartiere Sala a Catanzaro. Non si conoscono le cause ma sul posto sono state inviate prontamente dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco due squadre e un’autobotte. Presenti per i rilievi, agenti di Polizia. Le fiamme si sono propagate all'interno del deposito del vecchio mattonificio probabilmente alimentato da materiale di risulta presente sul posto.

Luana Costa

Video amatoriale