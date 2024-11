Sul posto i vigili del fuoco per sedare il rogo e la polizia per effettuare i rilievi. Predisposto il sequestro dei filmati delle telecamere di videosorveglianza

Un incendio ha interessato questa notte un'azienda a Catanzaro. A prendere fuoco nel bel mezzo del piazzale un escavatore meccanico che è andato completamente distrutto. Sul posto sono sopraggiunte diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale per sedare il rogo. Si tratta una officina meccanica, la Gts, con sede in viale Magna Grecia. Risultano ancora in corso gli accertamenti per individuare le cause all'origine dell'incendio. La polizia intervenuta sul posto sta procedendo al sequestro dei filmati dei sistemi di videosorveglianza posizionati al di fuori della ditta meccanica.

Luana Costa