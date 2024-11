Sono due i corpi rinvenuti nella nota attività commerciale. L'ipotesi al momento al vaglio è che si fossero introdotti per appiccare il rogo rimanendo bloccati all'interno

Un incendio è scoppiato nella notte a Catanzaro. Le fiamme sono divampate all'interno di un noto locale, Tonnina's, situato nel quartiere marinaro intorno all'una. Una pattuglia della Guardia di Finanza durante un giro di controllo ha avvistato il fumo e ha allertato la sala operativa dei vigili del fuoco. Sul posto sono sopraggiunte numerose squadre del comando provinciale e del distaccamento di Sellia Marina nel tentativo di sedare il rogo. Durante le operazioni di spegnimento sono state però rinvenuto all'interno dei locali i corpi di due persone decedute.

Si tratta di due ragazzi: Giuseppe Paonessa ed Eugenio Sergi di Borgia. Il primo corpo è stato rinvenuto sulla soglia dell'ingresso posteriore, totalmente carbonizzato. Il secondo è stato ritrovato solo dopo molte ore dietro un muretto sempre nei locali interni. Secondo una prima sommaria ricostruzione, i due giovani si sarebbero introdotti all'interno della nota attività commerciale per appicare il rogo ma, per cause che sono ancora in corso d'accertamento, non sarebbero riusciti ad abbandonare in tempo i locali rimanendo vittime delle fiamme. Sul pavimento sono state ritrovate, infatti, abbondanti tracce di liquido infiammabile che hanno indotto a ritenere di natura dolosa l'origine dell'incendio.

Sul caso sta indagando la polizia che ha interrogato il titolare dell'esercizio commerciale e alcuni residenti della zona, dispondendo inoltre l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti nelle vicinanze. La Procura ha aperto un fascicolo che al momento è stata affidato al magistrato di turno Chiara Bonfadini.

Luana Costa