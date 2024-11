Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro è intervenuta questa sera a Germaneto a causa di un incendio scoppiato in un container. Interessato dalle fiamme un box prefabbricato adibito ad uffico situato all'interno di un cantiere per la realizzazione di un nuovo edificio.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme ai container posti nelle vicinanze che risultavano danneggiati con evidenti segni di effrazione. Sono in corso accertamenti per comprendere l'origine dell'incendio. Il dolo l'ipotesi più accreditata.

l.c.