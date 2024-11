Le fiamme si sono sviluppate nella zona nord della città. Pronto intervento dei vigili del fuoco

Un corto circuito probabilmente all'origine di un incendio scoppiato questa sera all'interno di un deposito di attrezzi agricoli in via Mottola d'Amato a Catanzaro. Le squadre dei vigili del fuoco allertate da diverse segnalazioni si sono portate sul posto, trovandosi di fronte non un incendio boschivo, come si presumeva, ma un rogo in piena regola. Dai primi accertamenti fra le cause vi sarebbe un corto circuito o la presenza di una fonte di calore all'interno del deposito da cui si sarebbero sviluppate le fiamme. I vigili hanno domato l'incendio evitando danni ben peggiori. Il deposito è andato completamente distrutto, non si registrano feriti.

Luana Costa