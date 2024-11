I Vigili del fuoco hanno operato a presidio delle abitazioni

Molta paura e preoccupazione nel rione Fortuna nella zona sud della città per un incendio che si è sviluppato a ridosso del centro abitato. Alle spalle di alcuni palazzi si sono infatti innalzate le fiamme che hanno indotto molti residenti a prendere d’assalto il centralino della sala operativa del comando provinciale dei Vigili del fuoco. L'incendio ha avuto origine dal parcheggio della stazione delle Ferrovie della Calabria, dove erano accatastato del legname. Sul posto è stata inviata una squadra e un’autobotte di supporto. I Vigili del fuoco hanno operato a presidio delle abitazioni e non è stato necessario evacuare i residenti, sebbene in molti fossero già scesi in strada a causa del forte fumo e della presenza di alte fiamme.

Luana Costa