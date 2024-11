Per cause ancora in corso di accertamento la vettura si è ribaltata. I due coinvolti nel sinistro non sono feriti gravemente

Un incidente stradale si è verificato all’uscita della galleria del Sansinato a Catanzaro sulla statale 280 in direzione Lamezia Terme. Per cause ancora in corso di accertamento una Citroen Berlingò al cui interno si trovavano un uomo, M. C., e una donna, J. L., si è ribaltata. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia stradale e un’autoambulanza del 118 per prestare soccorso ai due trentenni rimasti coinvolti nel sinistro. Secondo quanto emerso, non M. C. e J. L. non avrebbero riportato ferite molto gravi. Una delle due carreggiate dell’arteria risulta al momento ingombrata dall’autovettura. Rallentamenti alla circolazione.

Luana Costa