É di un morto il bilancio dell'incidente stradale avvenuto in serata sulla strada statale 280 di collegamento tra Catanzaro e Lamezia Terme. Per cause ancora in corso di accertamento, l'automobilista alla guida di una autovettura - una Toyota Corolla - ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato terminando la sua corsa fuori strada.

A perdere la vita F.N., 31enne extracomunitario con regolare permesso di soggiorno, residente a Lamezia, che al momento dell'impatto si trovava al lato passeggero.

Gravemente ferito invece il conducente del mezzo, E.K.C., 32enne extracomunitario con regolare permesso di soggiorno, residente a Gizzeria. Quest'ultimo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro. Il sinistro è avvenuto all'altezza dello svincolo di Marcellinara in direzione Lamezia Terme.

Sul posto oltre ai sanitari del 118, anche una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro che sono intervenuti per estrarre dalle lamiere i passeggeri all'interno dell'abitacolo. Presente anche la polizia stradale per effettuare i rilievi del caso. Si attende l'arrivo del medico legale.