Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture. I conducenti hanno riportato ferite lievi

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla vecchia statale 106 all'altezza di Soverato nel Catanzarese. Il sinistro ha coinvolto due autovetture, una Nissan Micra e una Fiat Punto. Le persone rimaste coinvolte nello scontro, C. M. A. di 33 anni e G. A. di 85 anni, sono rimasti lievemente feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure del caso trasportando gli automobilisti all’ospedale di Soverato. Per mettere in sicurezza il tracciato sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione.

l.c.