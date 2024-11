Il sinistro si è verificato tra i comuni di Isca Marina e Badolato. Lo scontro tra una Fiat Punto e una Peugeot 107

Grave incidente stradale questa notte sulla statale 106. Per cause ancora in corso d'accertamento due autovetture, una Fiat Punto e una Peugeot 107 si sono scontrate nel tratto stradale tra i comuni di Isca Marina e Badolato. A causa del forte impatto una delle due vetture si è ribaltata. Le persone coinvolte nel sinistro sono tre, di cui una ragazza ferita gravemente e due giovani. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese di Catanzaro dall'ambulanza del 118. Sul posto per effettuare i rilievi sono giunti i carabinieri della locale stazione, l'Anas.

Luana Costa