Il sinistro si è verificato nel quartiere marinaro. Notevoli disagi alla circolazione

Un incidente stradale si è verificato in mattinata su viale Crotone a Catanzaro. Per cause ancora in corso d'accertamento due autovetture, un'Alfa Romeo e una Ford Focus, si sono scontrate. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza il tracciato. I conducenti delle due auto sono stati soccorsi dall'ambulanza del 118, giunta su viale Crotone. Da quanto appreso, avrebbero riportato solo qualche ferita e contusione. Sul posto Anas e polizia stradale per ripristinare la circolazione stradale.

Luana Costa