Il sinistro si è verificato nel quartiere marinaro. I due passeggeri illesi. Sul posto i vigili del fuoco di Sellia Marina

Un incidente si è verificato sulla statale 106 in viale Crotone a Catanzaro. Un furgone, per cause ancora in corso d'accertamento, è sbandato finendo la sua corsa fuori strada. L'auto viaggiava in direzione Crotone. Fortunatamente i due passeggeri sono illesi, sebbene sul posto sia giunta un'ambulanza per prestare soccorso. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina.

Luana Costa