All’origine del sinistro uno scontro tra un’auto e una moto verificatosi all’altezza di Cropani Marina nel Catanzarese

Un incidente stradale si è verificato sulla statale 106 all’altezza di Cropani Marina nel Catanzarese. All’origine del sinistro vi sarebbe uno scontro occorso tra un’automobile e una moto. Il conducente del motociclo, un uomo di circa 25 anni, sarebbe rimasto lievemente ferito. Immediato l’intervento di una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il tracciato stradale. Sul posto anche i carabinieri. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Pugliese di Catanzaro per ricevere le cure dle caso.

Luana Costa