Le attività si sono sviluppate su più fronti dalle verifiche stradali alla repressione dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti

Intensa l’attività di controllo del territorio espletata dalla polizia nella scorsa settimana nel capoluogo e interland provinciale. Complessivamente sono state denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria 27 persone responsabili di diverse tipologie di reati: cinque per il reato di truffa, quattro per il reato di guida in stato di ebrezza con conseguente ritiro della patente, due per porto abusivo di arma da taglio, nove per inosservanza del foglio di via obbligatorio, un cittadino di nazionalità nigeriana di 22 anni e senza fissa dimora per il reato di rapina, 5 cittadini stranieri, tutti di nazionalità irachena, per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano.

Sostanze stupefacenti

A seguito di mirati servizi finalizzati allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti sono state denunciate alla competente autorità amministrativa quali assuntori di stupefacenti un 48enne catanzarese per la detenzione di 1,06 gr. di cocaina, un lametino perché in possesso di 0,5 grammi di marijuana, due giovani ventunenni della provincia perché detenevano per uso personale complessivamente 16 grammi di marijuana, due catanzaresi in quanto detenevano rispettivamente un involucro di marijuana di 0,52 grammi, ed un involucro di cocaina di 0,25 grammi, un 34enne del capoluogo per detenzione di 0,3 gr. di cocaina, il quale è stato anche denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per favoreggiamento personale, tutte le sostanze stupefacenti rinvenute sono state poste sotto sequestro.

Controlli stradali

Nel periodo in esame sono stati effettuati 254 posti di blocco su strada, sottoposti a controllo 5663 veicoli, di cui il 60 % attraverso l’utilizzo del Sistema Mercurio di verifica elettronica delle targhe e della regolarità assicurativa dei mezzi. Sono state elevate per infrazioni al Codice della Strada 383 contravvenzioni, con il ritiro di 26 patenti di guida, in 11 casi si è anche provveduto al sequestro amministrativo del veicolo. Complessivamente sono state identificate 9124 persone di cui 569 di nazionalità straniera, effettuati 453 controlli ai soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o a misura di Sorveglianza Speciale di P.S. Sono stati notificati a cura dell’ufficio immigrazione due decreti di espulsione nei confronti di un cittadino tunisino ed uno senegalese.

!banner!

Verifiche sulle attività commerciali

Inoltre in prosecuzione del piano di controllo estivo su stabilimenti balneari, esercizi commerciali e luoghi di intrattenimento siti nella provincia catanzarese, per verificarne la regolarità delle autorizzazioni, la posizione lavorativa del personale dipendente, le condizioni di sicurezza, sono stati eseguiti complessivamente otto servizi specifici di controllo alcuni dei quali con la partecipazione dell’ufficio circondariale marittimo di Soverato.

l.c.